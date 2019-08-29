Свитолина обыграла именитую американку и прошла в третий круг US Open

Еліна Світоліна обіграла Венус Вільямс у двох партіях

Элина Свитолина в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США прошла одну из хозяек турнира Винус Уильямс.

Первой ракетке Украины удалось сделать брейк уже в первом сете, к концу которого Элина обеспечила себе комфортный отрыв при счете 5:2.

Во второй партии Свитолина не использовала 5 матчпоинтов на подаче соперницы, но уже в последующем гейме сняла вопрос о победительнице.

За весь матч пятая ракетка мирового рейтинга подала 3 эйса и реализовала 4 из 17 брейкпоинтов..

WTA. Открытый чемпионат США. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина, 5) — Винус Уильямс (США) 2:0 (6:4, 6:4)

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Соперницей Элины в следующем круге может стать другая украинка Даяна Ястремская, которой предстоит провести свой матч второго круга против Ребекки Петерсон.