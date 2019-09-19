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четверг, 19 сентября 2019 11:40

Свитолина не смогла доиграть матч на турнире в Китае

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Свитолина не смогла доиграть матч на турнире в Китае
Свитолину снова начала беспокоить травма колена

Состоялась встреча между Элиной Свитолиной и Марией Боузковой в рамках 1/8 финала турнира в Гуанчжоу — на финише второго сета украинка отказалась продолжать игру, в результате чего покинула турнир.

Первый сет уверенно приближался к тай-брейку, но при счете 4:5 Элина проиграла свою подачу, в результате чего уступила в партии.

Во втором сете Свитолина быстро повела с брейком, вот только ее преимущество продлилось недолго. При счете же 3:4 в пользу Боузковой украинка отказалась продолжать борьбу, а незадолго до этого она брала медицинский тайм-аут.

WTA. Гуанчжоу. 1/8 финала

Элина Свитолина — Мария Боузкова 0:1 (4:6, 3:4 — отказ)

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На стадии 1/4 финала турнира Мария Боузкова теперь будет противостоять победительнице пары Анна Блинкова — Александра Крунич.

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