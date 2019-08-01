Свитолина начала турнир в США с победы над россиянкой

Свитолина вышла в 3 круг престижного турнира в Сан Хосе

Украинская теннисистка Элина Свитолина в стартовом одолела Дарью Касаткину из России

Свитолина чуть более чем за час обыграла россиянку Касаткину во втором круге хардового турнира серии WTA Premier в американском Сан-Хосе.

Потеряв свою подачу в начале игры, дальше украинка собралась и за матч отдала сопернице всего четыре гейма - 6: 3, 6: 1.

Это уже пятая победа Свитолиной над Касаткиной, пока она ей не уступила ни разу.

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В следующем круге соперницей Свитолиной станет представительница Греции Мария Саккаре. Украинская теннисистка встречалась с ней в третьем круге Wimbledon, одержав победу в трех сетах - 6: 3, 6: 7, 6: 2.