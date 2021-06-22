Свитолина начала турнир в Истборне с победы

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Украинская теннисистка 26-летняя Элина Свитолина стартовала с победы в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче первого круга украинка победила Паулу Бадосу из Испании - 4:6, 6:1, 7:6 (1).

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Начинала Свитолина неплохо и быстро повела с брейком. Но со счета 4:1 в пользу украинки Паула сумела отыграться и довела партию до победы.

Во втором сете Элина не оставила никаких шансов сопернице.

В решающей партии Свитолина повела в счете, но не смогла удержать свое преимущество. Все решалось на тайбрейке, где Элина смогла победить.

Другая украинка Марта Костюк проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой. В следующем раунде Элина Свитолина сыграет против победителя пары Хэрриет Дарт - Елена Рыбакина. На своем предыдущем турнире "Роллан Гаррос" Свитолина уступила в третьем круге будущей победительнице Барбаре Крейчиковий.