Чешка одолела россиянку в финале Ролан Гаррос

Крейчикова выиграла в трех сетах. Фото: Reuters

Завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. В решающем матче женского турнира чешка Барбора Крейчикова переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 2:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Павлюченкова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Крейчикова подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Крейчикова дважды выигрывала турниры "Большого шлема" в парном разряде. На "Ролан Гаррос" она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.

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Украинка Элина Свитолина в третьем круге турнира уступила именно Крейчиковий. Еще одна украинка Марта Костюк в четвертом круге проиграла польке Иге Швентек. В финале мужского турнира встретятся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.