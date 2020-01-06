Свитолина начала новый сезон с разгромного поражения

Элина Свитолина начала календарный год с поражения. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила выступления на турнире в Брисбене уже по итогам первого раунда. Украинка в двух сетах проиграла Даниэль Коллинс - 1: 6, 1: 6.

Игра в Свитолиной абсолютно не заладилось с самого начала - поражение в первом сете со счетом 1: 6 при двух проигранных геймах на своей подаче.

Исправить ситуацию во второй партии первой ракетке Украины не удалось. Опять поражение с результатом 1: 6 при трех реализованных брейках Коллинс, пишет "Спортарена"

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7 января начнет выступления в Брисбене Даяна Ястремская. Вторая ракетка Украины сыграет с Кики Бертенс.