Свитолина мечтает выиграть чемпионат Франции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, какой турнир хочет выиграть в этом году. Об этом пишет "Трибуна"

"Мечтаю о "Ролан Гаррос". Для меня это очень особенный турнир. Я была чемпионкой в юниорах и несколько раз доходила до 1/4-й в профи. В детстве это был один из немногих турниров, которые была возможность смотреть из-за временных поясов.

На украинском телевидении показывали только этот турнир, я смотрела много матчей. Поэтому давно мечтаю о победе на "Ролан Гаррос", – сказала Свитолина.

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В этом году "Ролан Гаррос" стартует 26 мая.