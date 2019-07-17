Свитолина и Кличко встретились в Киеве

Свитолина и Кличко вместе смотрели бой Усика против Белью

Полуфиналистка Уимблдона Элина Свитолина была гостем экс-чемпиона мира, боксера Владимира Кличко.

"Сегодня по приглашению моего друга Владимира Кличко я посетила Школу успеха" Фонда Кличко. Рада служить примером для молодых и талантливых украинцев нового поколения, которые стремятся менять свою жизнь к лучшему и требуют новых знаний и умений на своем жизненном пути", - написала первая ракетка Украины на своей странице в Instagram.

Элина Свитолина вернулась в Киев после впечатляющего выступления на Уимблдоне. Одесситка в Лондоне переписала национальный рекорд, став первой украинской теннисисткой в полуфинале турнира Большого шлема. Остановить Свитолину на Уимблдоне смогла только будущая чемпионка турнира Симона Халеп.

Свитолина неоднократно бывала на боях Владимира Кличко. В том числе и на поединке с Тайсоном Фьюри в 2015 году.

"Меня очень вдохновляет путь Владимира Кличко, – говорила Элина. – Слежу за его карьерой, смотрю видео боев с его участием. Впечатляет его спокойствие, уверенность, мощь. Это по настоящему круто не только для Украины, но и во всем мире".

А спустя ровно 3 года, в ноябре 2018-го, они вместе поддерживали Александра Усика в бою с Тони Белью.

В свою очередь Владимир Кличко не раз восхищался Свитолиной. Особенно после ее победы на Итоговом турнире в октябре 2018 года.

"У нас невероятно талантливая нация и, я думаю, что спортсмены - одни из лучших представителей, которые презентуют наше государство на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх в самом лучшем виде, показывая прекрасные результаты. Один из последних – победа Свитолиной. Это прекрасно", – написал Владимир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать об украинской теннисистке победительнице юниорского Уимблдона Снигур

У Свитолиной есть общие фото с боксерами Девидом Хеем и Энтони Джошуа.