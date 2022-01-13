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четверг, 13 января 2022 10:10

Свитолина и другие украинки получили соперниц на старте Australian Open

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Свитолина и другие украинки получили соперниц на старте Australian Open
Фото: ausopen.com

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в ночь на четверг свои матчи провели две украинки.

В полуфинале квалификационного этапа Леся Цуренко одолела Эйжу Мухаммад из США – 6:3, 7:5. В то же время, Екатерина Козлова уступила россиянке Элине Аванесян - 2:6, 5:7.

Добавим, что в финале квалификации в ночь на пятницу Цуренко сыграет именно против обидчицы Козловой.

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В то же время официальный сайт Australian Open обнародовал результаты жеребьевки женской основной части.

Элина Свитолина будет противостоять Фионе Ферро из Франции, Марта Костюк – другой француженке Диан Парри, Ангелина Калинина померяется силами с американкой Джессикой Пегулой, а Даяна Ястремская – с еще одной представительницей США Мэдисон Бренгл.

В мужской части одиночного турнира Украина не будет представлена. Соревнования основной сетки начнутся 17 января.

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Дата
13
января

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