Свитолина и Цуренко проиграли в первом круге

Сегодня стартовал грунтовой турнире WTA серии Premiere в Мадриде. Об этом пишет "Трибуна"
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила 69-й ракетке мира Полин Парментье из Франции – 4:6, 6:7.
Матч длился 1,5 часа.
Ранее между собой играли дважды, теперь счет – 2:1 в пользу Парментье.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла чешке Каролиной Плишковой, которая занимает 5-е место в рейтинге WTA – 7:5, 6:7, 3:6.
Матч длился 2 часа и 19 минут.
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Всего на турнире стартуют 5 украинок
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