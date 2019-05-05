Свитолина и Цуренко проиграли в первом круге

Элина неудачно стартовала на грунте

Сегодня стартовал грунтовой турнире WTA серии Premiere в Мадриде. Об этом пишет "Трибуна"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила 69-й ракетке мира Полин Парментье из Франции – 4:6, 6:7.

Матч длился 1,5 часа.

Ранее между собой играли дважды, теперь счет – 2:1 в пользу Парментье.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла чешке Каролиной Плишковой, которая занимает 5-е место в рейтинге WTA – 7:5, 6:7, 3:6.

Матч длился 2 часа и 19 минут.

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Всего на турнире стартуют 5 украинок