Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Просмотров: 630
Почему правительство обновляют, и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляют, и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 558
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 792
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 3178
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 423
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 963
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 6048
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 711
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 4941
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
15
9
11
11
6
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
Динамовец Де Пена забил красивый гол на сборах
Динамовец Де Пена забил красивый гол на сборах
Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"
Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"
В НХЛ вратарь совершил фантастический сейв
В НХЛ вратарь совершил фантастический сейв
"Динамо" одержало крупную победу на сборах
"Динамо" одержало крупную победу на сборах
Отец пил, а мать хотела сделать аборт: Криштиану Роналду исполнилось 35 лет
Отец пил, а мать хотела сделать аборт: Криштиану Роналду исполнилось 35 лет
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1035
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 846
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 477
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3339
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
Просмотров: 171
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
четверг, 06 февраля 2020 19:42

Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации

  Комментировать
Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации
Элина Свитолина обеспечила победу сборной Украины над Болгарией. Фото: рейтер

Женская сборная Украины обеспечила себе проход в следующий раунд Кубка Дэвиса благодаря победам Элина Свитолина и Дайаны Ястремской в матче против Болгарии.

Ястремская в двух сетах уверенно разобралась с Изабеллой Шиниковой в Кубке Федераций, сообщает "Спортарена"

Матч длился всего 48 минут. В первом сете украинка сделала два брейка и с первой попытки реализовала сетбол. Во второй партии ситуация повторилась - Шиникова отдала две свои подачи, чем спокойно воспользовалась Даяна.

Во втором матче одиночного разряда Элина Свитолина сумела справиться с Викторией Томовой.

В первом сете обе соперницы обменялись потерянными подачами. Впрочем, в Свитолиной было два сетпоинта, которые украинская теннисистка не смогла использовать. Судьба партии решалась на тайбрейке, где Свитолиной удалось справиться с нервами, забрать четыре подачи соперницы и вырвать победу.

Во второй партии соперницы устроили обмен подачами. Элина отдала две свои подачи, представительница Болгарии - сразу четыре. Решающим в сете стал девятый гейм, в котором украинка смогла взять подачу Томовой и добыть вторую победу для Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительницу Australian Open дисквалифицировали на 2 года за допинг

В заключительном матче, который уже ничего не будет решать, Кубка Федераций - в парном разряде Леся Цуренко и Катарина Завацкий противостоять Пети Аршинковой и Герганы Топаловой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 12 Просмотров: 39465
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 38323
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 16408
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 14220
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 9090
Спорт
Динамовец Де Пена забил красивый гол на сборах
Динамовец Де Пена забил красивый гол на сборах
 Просмотров: 54
Победительницу Australian Open дисквалифицировали на 2 года за допинг
Победительницу Australian Open дисквалифицировали на 2 года за допинг Просмотров: 603
Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера"
Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера" Просмотров: 162
"Динамо" хочет избавиться от еще одного легионера - СМИ
"Динамо" хочет избавиться от еще одного легионера - СМИ Просмотров: 405
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством Просмотров: 837
Больше всего комментируют
12
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
4
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
4
Нардепу Федыне вручат подозрение
4
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
Голосов: 1155
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua