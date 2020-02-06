Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации

Элина Свитолина обеспечила победу сборной Украины над Болгарией. Фото: рейтер

Женская сборная Украины обеспечила себе проход в следующий раунд Кубка Дэвиса благодаря победам Элина Свитолина и Дайаны Ястремской в матче против Болгарии.

Ястремская в двух сетах уверенно разобралась с Изабеллой Шиниковой в Кубке Федераций, сообщает "Спортарена"

Матч длился всего 48 минут. В первом сете украинка сделала два брейка и с первой попытки реализовала сетбол. Во второй партии ситуация повторилась - Шиникова отдала две свои подачи, чем спокойно воспользовалась Даяна.

Во втором матче одиночного разряда Элина Свитолина сумела справиться с Викторией Томовой.

В первом сете обе соперницы обменялись потерянными подачами. Впрочем, в Свитолиной было два сетпоинта, которые украинская теннисистка не смогла использовать. Судьба партии решалась на тайбрейке, где Свитолиной удалось справиться с нервами, забрать четыре подачи соперницы и вырвать победу.

Во второй партии соперницы устроили обмен подачами. Элина отдала две свои подачи, представительница Болгарии - сразу четыре. Решающим в сете стал девятый гейм, в котором украинка смогла взять подачу Томовой и добыть вторую победу для Украины.

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В заключительном матче, который уже ничего не будет решать, Кубка Федераций - в парном разряде Леся Цуренко и Катарина Завацкий противостоять Пети Аршинковой и Герганы Топаловой.