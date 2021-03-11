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четверг, 11 марта 2021 19:56

"Швейцарское" дело о техпоражении Украины рассматривается в Швейцарии: Беленюк поделился опасениями накануне вердикта CAS

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&quot;Швейцарское&quot; дело о техпоражении Украины рассматривается в Швейцарии: Беленюк поделился опасениями накануне вердикта CAS
Результаты спортивных поединков должны решаться на поле, а не на бумаге - Баленюк. Фото: Facebook

За несколько дней Украина услышит вердикт CAS по делу о присуждении нашей сборной технического поражения в матче со Швейцарией, который так и не состоялся. Свою позицию относительно спора и предостережения в комментарии озвучил украинский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы, народный депутат Жан Беленюк.

"Я в этом случае отстаиваю позицию нашей сборной. Я считаю, что результаты спортивных матчей должны решаться на поле, а не на бумаге. Поэтому я с самого начала был на стороне нашей сборной и продолжаю быть", - сказал он.

Между тем, говорит Беленюк, есть определенные нюансы, которые вызывают опасения относительно вынесения справедливого вердикта, ведь и УЕФА и Спортивный арбитражный суд находятся в Швейцарии и должны выносить решение, которое швейцарцам может не понравиться.

"И это вызывает некоторые предостережения. Как было со мной в финале летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда я боролся с грузином, который представлял РФ. А рефери тоже был гражданин Грузии. Тогда было обидно. Поэтому я понимаю опасения Украины и надеюсь на справедливое решение суда", - сказал он.

В финале летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Беленюк встретился с грузином Давитом Чакветадзе, представлявшим на этих соревнованиях сборную России. Украинский борец хорошо подготовился к этому поединку и после первого раунда вел в счете 2-0. Однако затем проиграл со счетом 2-9. По версии украинской стороны в Беленюка украл победу грузинский рефери Темо Казарашвили, проживающий в российском городе Тверь. Он несколько раз наказывал украинца штрафными баллами и постоянно ставил его в партер.

УАФ обжаловал решение о техническом поражении украинской сборной в матче со Швейцарией, так и не состоялся в ноябре прошлого года. -За подозрения на "ковид" местный врач швейцарского кантона запретил всем игрокам Шевченко выходить на поле, отказав в просьбе пройти тестирование на коронавирус повторно. Впоследствии выяснилось, что все футболисты были здоровы. Негативные тесты они получили в Киеве, в сертифицированной УЕФА лаборатории.

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