Швейцария будет иметь статус фаворита в матче против Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1026
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1458
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 441
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 171
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 621
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1071
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 504
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 522
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Украинец завоевал титул самого сильного человека планеты
Украинец завоевал титул самого сильного человека планеты
Бельгия победила Англию в Лиге наций
Бельгия победила Англию в Лиге наций
Перед финальным матчем Кубка мира у Роналдо случился эпилептический приступ
Перед финальным матчем Кубка мира у Роналдо случился эпилептический приступ
Умер легендарный голкипер "Ливерпуля"
Умер легендарный голкипер "Ливерпуля"
Вот теперь мы имеем шанс – тренер сборной Швейцарии
Вот теперь мы имеем шанс – тренер сборной Швейцарии
Интервью
1/5
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 405
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
1 Просмотров: 243
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 729
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 396
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2124
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
1 Просмотров: 864
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 21:00

Швейцария будет иметь статус фаворита в матче против Украины

  Комментировать
Швейцария будет иметь статус фаворита в матче против Украины
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

17 ноября сборная Швейцарии примет национальную команду Украины в матче 6 тура Лиги наций. Хозяевам поля, чтобы остаться в группе в элитной лиге турнира, нужно обязательно побеждать,. Команду Андрея Шевченко устроит и ничья.

Швейцария подходит к матчу в роли фаворита. Эмоциональное и физическое состояние команды Владимира Петковича лучше, чем у соперника.

Хотя у хозяев есть свои проблемы с составом. Из-за дисквалификации не смогут сыграть защитник "Боруссии", Менхенгладбах Нико Елведи и полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер. Оба футболиста - важные для команды Петковича. Из-за позитивного теста на коронавирус еще раньше очутились вне игры защитники Сильван Видемр и Джордан Лотомба, но они никогда не были основными. У Швейцарии есть возможность проводить ротацию, тасовать состав, усиливать игру, довызывать новых игроков, тогда как у Шевченко ограничен 12-13 футболистами - коронавирус и травмы.

В первом матче соперник владел преимуществом, но это им ничего не дало

Не менее важно, что Швейцария будет играть второй подряд матч дома. Избежав перелетов, они смогут спокойно готовиться к матчу. Украина за шесть дней проведет третью подряд игру на выезде.

В эмоциональном плане соперник сборной Украины тоже имеет преимущество. Швейцария выполнила задачу в пятом туре и взяла очки в матче против Испании, что ее позволило побороться за сохранение места в группе А Лиги наций. Голкипер швейцарцев Ян Зоммер от бил два пенальти от капитана Испании Серхио Рамоса. В противовес этому команда Шевченко дважды подряд проиграла и не может похвастаться реализацией моментов .


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о потенциальном новичке сборной Украины

Не стоит ожидать, что Швейцария "полетит" вперед и будет атаковать украинцев с первых минут. В матче с испанцами "нати" ожидали, понимая, что играть в открытый футбол против такого соперника – крайне опасно. Поэтому не стоит верить словам Петковича.

Команде Шевченко лучше играть в свой футбол, пытаться самим форсировать игру, а не надеяться на защиту и удачу

В первом матче команд швейцарцы уже владели территориальным преимуществом, но это им ничего не дало. В матче против Германии украинцы тоже остро контратаковали, играя от обороны. Команда Петковича будет ждать ошибки соперника и поддавливать на наиболее болезненные места. Недостатки в защите сборной Украины точно будут. Фланги защиты в команды Шевченко выглядят совсем не надежно. Физически нашим тоже будет непросто в напряженном графике матчей.. В команде Шевченко есть молодые игроки, которые могут не выдержать давления за результат.

Сборной Украины не нужно "закрываться" в желании отстоять ничью. Сейчас сильно выглядит середина поля украинцев, где сконцентрированылидеры команды – Зинченко, Малиновский, Марлос. В матчах против Польши и Германии сборная создала немало моментов у ворот соперника. Команде Шевченко лучше играть в свой футбол, пытаться самим форсировать игру, а не надеяться на защиту и удачу .

Итак, нас устроит ничья или поражение со счетом в один мяч, но при условии, что забьем не менее двух – 2:3, 3:4.

Матч Швейцария – Украина состоится 17 ноября, вторник, и начнется в 21:45 по Киеву. В 21:00 стартует текстовая трансляция на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швейцария будет иметь статус фаворита в матче против Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

В Харькове провели исторический радиоэфир

Янукович стал премьером

Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

Анорексия: как распознать болезнь

Украинцы за рубежом создали академию наук

Ханский дворец построили на месте битвы двух змей

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 31572
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 14157
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 9837
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 9369
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко Просмотров: 9218
Спорт
Луческу опроверг слухи об уходе из "Динамо"
Луческу опроверг слухи об уходе из "Динамо" Просмотров: 207
Нещерет вдвое подорожал после матча с "Барселоной"
Нещерет вдвое подорожал после матча с "Барселоной" Просмотров: 369
Луческу оставит "Динамо" зимой – румынская пресса
Луческу оставит "Динамо" зимой – румынская пресса Просмотров: 603
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко Просмотров: 9218
Тренер Швейцарии обещает доминировать над Украиной
Тренер Швейцарии обещает доминировать над Украиной Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной
3
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
3
Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды
Голосов: 118
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть