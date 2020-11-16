Швейцария будет иметь статус фаворита в матче против Украины

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

17 ноября сборная Швейцарии примет национальную команду Украины в матче 6 тура Лиги наций. Хозяевам поля, чтобы остаться в группе в элитной лиге турнира, нужно обязательно побеждать,. Команду Андрея Шевченко устроит и ничья.

Швейцария подходит к матчу в роли фаворита. Эмоциональное и физическое состояние команды Владимира Петковича лучше, чем у соперника.

Хотя у хозяев есть свои проблемы с составом. Из-за дисквалификации не смогут сыграть защитник "Боруссии", Менхенгладбах Нико Елведи и полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер. Оба футболиста - важные для команды Петковича. Из-за позитивного теста на коронавирус еще раньше очутились вне игры защитники Сильван Видемр и Джордан Лотомба, но они никогда не были основными. У Швейцарии есть возможность проводить ротацию, тасовать состав, усиливать игру, довызывать новых игроков, тогда как у Шевченко ограничен 12-13 футболистами - коронавирус и травмы.

В первом матче соперник владел преимуществом, но это им ничего не дало

Не менее важно, что Швейцария будет играть второй подряд матч дома. Избежав перелетов, они смогут спокойно готовиться к матчу. Украина за шесть дней проведет третью подряд игру на выезде.

В эмоциональном плане соперник сборной Украины тоже имеет преимущество. Швейцария выполнила задачу в пятом туре и взяла очки в матче против Испании, что ее позволило побороться за сохранение места в группе А Лиги наций. Голкипер швейцарцев Ян Зоммер от бил два пенальти от капитана Испании Серхио Рамоса. В противовес этому команда Шевченко дважды подряд проиграла и не может похвастаться реализацией моментов .



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Не стоит ожидать, что Швейцария "полетит" вперед и будет атаковать украинцев с первых минут. В матче с испанцами "нати" ожидали, понимая, что играть в открытый футбол против такого соперника – крайне опасно. Поэтому не стоит верить словам Петковича.

Команде Шевченко лучше играть в свой футбол, пытаться самим форсировать игру, а не надеяться на защиту и удачу

В первом матче команд швейцарцы уже владели территориальным преимуществом, но это им ничего не дало. В матче против Германии украинцы тоже остро контратаковали, играя от обороны. Команда Петковича будет ждать ошибки соперника и поддавливать на наиболее болезненные места. Недостатки в защите сборной Украины точно будут. Фланги защиты в команды Шевченко выглядят совсем не надежно. Физически нашим тоже будет непросто в напряженном графике матчей.. В команде Шевченко есть молодые игроки, которые могут не выдержать давления за результат.

Сборной Украины не нужно "закрываться" в желании отстоять ничью. Сейчас сильно выглядит середина поля украинцев, где сконцентрированылидеры команды – Зинченко, Малиновский, Марлос. В матчах против Польши и Германии сборная создала немало моментов у ворот соперника. Команде Шевченко лучше играть в свой футбол, пытаться самим форсировать игру, а не надеяться на защиту и удачу .

Итак, нас устроит ничья или поражение со счетом в один мяч, но при условии, что забьем не менее двух – 2:3, 3:4.

Матч Швейцария – Украина состоится 17 ноября, вторник, и начнется в 21:45 по Киеву. В 21:00 стартует текстовая трансляция на нашем сайте.