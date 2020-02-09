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воскресенье, 09 февраля 2020 18:26

Шведу дали сыграть 5 минут в Кубке Шотландии

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Шведу дали сыграть 5 минут в Кубке Шотландии
Марьян Швед до перехода в "Селтик" был лучшим бомбардиром "Карпат" и кандидатом в сборную

Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед попал в запас на матч 1/8 финала Кубка Шотландии против "Клайда" (3:0) и вышел на замену на 85-й минуте, когда окончательный счет уже был установлен.

Это первое попадание Шведа в заявку и выход на поле в составе шотландской команды с 19 октября. Сообщает "Трибуна".

Тогда 22-летний футболист провел 16 минут против "Росс Каунти" (6:0) в чемпионате Шотландии.

В этом сезоне он забил 1 гол в 2 матчах. Ранее "Селтик" исключил Шведа из заявки Лиги Европы.

До перехода в "Селтик" Швед играл за "Карпаты".

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"Клайд" играет в 3-м дивизионе Шотландии.

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