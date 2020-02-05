Шведский прыгун в этом году побьет рекорд Бубки

Арман Дюплантис 6 раз перепрыгивал высоту в 6 метров

20-летний шведский шестовик Арман Дюплантис на этапе World Athletics Indoor Tour в Дюссельдорфе едва не установил новый мировой рекорд.

Вице-чемпион мира и действующий чемпион Европы на дебютных соревнованиях в сезоне с первой попытки брал 5,80 м, 5,90 м и 5,95 метра. Уже в статусе победителя соревнований швед со второго раза взял 6,00 метра – пятый раз в карьере ему удалось покорить такую высоту. Сообщает xsport.ua

Но Дюплантис пошел дальше. Намного дальше и выше. Планку установили на высоте 6,17 м – выше рекорда мира в помещении Рено Лавиллени (6,16 м) и, разумеется, выше рекорда на стадионе Сергея Бубки (6,14 м).

Вполне вероятно, что Дюплантис уже в этом сезоне побьет мировой рекорд. В Дюссельдорфе ему это не удалось. Лучшей была вторая попытка. Она была очень близкой, но рука сбила планку, которую швед сумел перелететь.

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Сергей Бубка установил рекорд на открытом воздухе 31 июля 2014 года в итальянском Сестриере. Тогда он прыгнул на 6 метров 14 сантиметров.