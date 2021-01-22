Суркиса наказали за критику арбитров

Игорь Суркис понес финансовое наказание. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса наказали штрафом за критику руководителей украинских арбитров.

КДК Украинской ассоциации футбола оштрафовал Суркиса на 50 тысяч гривен за высказывания в адрес комитета арбитров, сообщает официальный сайт УАФ.

Также КДК предупредил Суркиса о возможности применения более тяжелого наказания в случае повторения поведения, вредит репутации футбола и УАФ и содержащее признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ.

В августе 2020 года в эфире программы "Мага" Суркис заявил, что назначением судей руководит вице-президент УАФ Вадим Костюченко, а не глава комитета арбитров Лучано Лучи.

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"Динамо" после первой части сезона занимает первое место в УПЛ. Команда Мирчи Луческу на одно очко опережает "Шахтер".