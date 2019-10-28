"Суркис жалеет, что не продал Милевского в "Шахтер"" - Палкин

Артем Милевский мог стать игроком "Шахтера". Фото: из открытых источников

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, делал предложение киевскому "Динамо" по трансферу форварда Артема Милевского. Об этом пишет "Футбол 24"

"Давно, но мы интересовались Милевским. Даже предложение делали, по-моему. Но нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Не было такого понятия, как" торговались ". Мы отправили им предложение, а нам отказали. на этом и закончили.

Не вижу проблемы, если футболист "Динамо" перейдет к нам, и наоборот. На поле мы конкуренты, но при чем здесь трансферная деятельность и взаимоотношения. У меня прекрасные отношения с Резо Чохонелидзе (генеральный директор "Динамо"). Он - замечательный специалист ", - сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

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Сейчас бывший форвард сборной Украины Артем Милевский защищает цвета "Динамо" Брест. В текущем сезоне Артем провел 23 матча, в которых забил 3 мяча. с которым уверенно лидирует в текущем чемпионате Беларуси.