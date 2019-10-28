"Суркис жалеет, что не продал Милевского в "Шахтер"" - Палкин

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, делал предложение киевскому "Динамо" по трансферу форварда Артема Милевского. Об этом пишет "Футбол 24"
"Давно, но мы интересовались Милевским. Даже предложение делали, по-моему. Но нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Не было такого понятия, как" торговались ". Мы отправили им предложение, а нам отказали. на этом и закончили.
Не вижу проблемы, если футболист "Динамо" перейдет к нам, и наоборот. На поле мы конкуренты, но при чем здесь трансферная деятельность и взаимоотношения. У меня прекрасные отношения с Резо Чохонелидзе (генеральный директор "Динамо"). Он - замечательный специалист ", - сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" впервые потерял очки в чемпионате Украины
Сейчас бывший форвард сборной Украины Артем Милевский защищает цвета "Динамо" Брест. В текущем сезоне Артем провел 23 матча, в которых забил 3 мяча. с которым уверенно лидирует в текущем чемпионате Беларуси.
Комментарии