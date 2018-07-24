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вторник, 24 июля 2018 12:15

Суркис возмутился из-за разного наказания "Динамо" и "Шахтера"

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Суркис возмутился из-за разного наказания &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot;
Игорь Суркис выразил свое мнение по поводу решения оставить "Динамо" без зрителей. Фото: zn.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение ФФУ наказать столичную команду матчем без зрителей, при этом "Шахтеру" закрыли только один сектор.

"Обе стороны должны быть наказаны одинаково. А у нас в футболе получается так, что одних гладят по голове, а других наказывают. Если мы таким образом хотим навести порядок в нашем футболе, то как мы его наведем, если болельщики одной команды понимают, что им позволено все ...

Мы помним, какие в прошлом году были наказания за выбегание на поле и избиение стюарда. За то же наказали киевское "Динамо" матчем без зрителей. Разве это адекватный подход? Я бы хотел обратить особое внимание на эти моменты нового президента премьер-лиги, которого мы избрали, и который живет западным меркам.

Хотелось бы, чтобы он тоже обратил на это внимание, отстаивал интересы всех клубов одинаково, не имеет значения, это "Десна" или "Динамо", или любой другой клуб - нужно, чтобы одинаково относились ко всем и санкции были одинаковыми. А пока нам только и рассказывают, что "Динамо" мы штрафуем матчем без зрителей, а "Шахтеру" закроем один сектор ...

Мы с этим смириться не можем и не будем молчать. Поэтому я в очередной раз советую Федерации футбола обратить на эти вещи внимание и одинаково относиться ко всем клубам, уважать все клубы. Тем более, что клубы "Динамо" и "Шахтер" все равно, паритетно поставляют игроков в национальную, молодежную и юношеские сборные, готовят их.

Это все игроки "Динамо", "Шахтера" и других клубов, которые также сделали огромную работу по воспитанию футболистов ", - передает слова Суркиса официальный сайт "Динамо".

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Игорь Суркис призвал ФФУ уважать "Динамо" и относиться ко всем одинаково.

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