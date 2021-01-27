Суркис рассказал, сколько зарабатывал Лобановский в "Динамо"

Валерий Лобановский до последних дней тренировал "Динамо". Фото: УНИАН

После возвращения в "Динамо" в конце 90-х годов Валерий Лобановский не получал большой зарплаты.

Легендарному тренеру было интересно создать качественную команду, а не зарабатывать большие деньги.

"Мы за один день подписали контракт с Лобановским. Тогда зарплаты были смехотворными по сравнению с тем, что получают тренеры сегодня.

Миллионы? И которые миллионы! Я не помню точно, но можно поднять архивы. Но это и близко не миллионы. Валерий Васильевич особо не торговался, он собрал ребят, очень хотел вернуться в клуб", - рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

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Валерий Лобановский последний раз возглавлял "Динамо" с конца 1996 года до своей смерти в мае 2002 года