Суркис рассказал, почему не продал Миколенко

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не имело ни одного предложения по защитнику 22-летнему Виталию Миколенко.

Президент клуба Игорь Суркис не против продать игрока, если будет достойное предложение.

"Вы взяли интервью у Миколенко (канал YouTube BurBuzz. - Gazeta.ua.). Я не был против этого интервью. Позвонил и сказал, что интервью хорошее, что заслуживает уважения.

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Виталий сказал, что играет в клубе "Динамо". Если будет предложение, которое устроит все стороны - он заслуживает того, чтобы мы его продали.

Но я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?". Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше ничего не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы обсудили его", - сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с 2017 года. За это время стал ведущим игроком.

По сообщению СМИ, в услугах игрока заинтересованы ряд клубов - "Наполи", "МЮ", "Атлетико", "Милан" и "Интер". Следующий матч "Динамо" проведет 25 сентября против "Руха". Начало игры в 19:30.