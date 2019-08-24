Суркис рассказал, почему "Динамо" не победило "Олимпик"

суркис считает, что победы "Динамо" впереди

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире FootballHub прокомментировал ничью киевлян с "Олимпиком".

- Это футбол. Нужно держать голову выше и готовиться к следующим играм. Оступиться может любая команда. Не вижу в этом ничего страшного. Команда находилась в определенном кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой игре одержать победу. Все победы впереди. Заходил в раздевалку, поддержал игроков. Они расстроены. Во втором тайме они делали все возможное, чтобы выиграть. Не получилось. Подвело исполнительское мастерство.

Гол Цыганкова? Он оживает. Вербич оживает. Во втором тайме была фланговая скоростная игра. было видно, что ребята воспринимают то, что им предлагает тренерский штаб Всему свое время. Никто не хотел терять два очка. К тому же, мы могли и проиграть. Просто пропускать такие мячи... У меня даже не слов.

Нужно продолжать работать дальше. Чудес не бывает. Тренеры же не волшебники. Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки. Футболисты должны начать воспринимать требования. Если они будут играть на скоростях, что было всегда присуще "Динамо", а не катание мяча в середине поля, то придут голы и победы.

Нужно набраться терпения. Да, мы много терпели, но нужно потерпеть еще. В первом тайме было огромное желание игроков, но они еще не понимали, что им нужно делать. Ребята играли в тот футбол, что был при Хацкевиче - держание мяча, медленный переход из обороны в атаку. Плюс мы всегда тяжело преодолевали насыщенную защиту.

Во втором тайме мяч стал двигаться быстрее, пошли фланговые атаки и появились моменты. Тот же Соль должен был забивать. Цыганков, слава Богу, забил. Это важно для его уверенности, потому что он много не играл.

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"Динамо" сыграло вничью 1:1 матч чемпионата против "Олимпика". В матче дебютировал Алексей Михайличенко в качестве главного тренера.