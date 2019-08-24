Суркис рассказал, почему "Динамо" не победило "Олимпик"

 
Ексклюзивы
1/5
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 396
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1494
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1953
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5400
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1557
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2241
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1890
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
10
10
5
10
6
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Видео
Все видео
Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером
Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Почему "Заря" проиграла в Испании
Почему "Заря" проиграла в Испании
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5814
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2286
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2475
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6912
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 360
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 22:18

Суркис рассказал, почему "Динамо" не победило "Олимпик"

  Комментировать
Суркис рассказал, почему &quot;Динамо&quot; не победило &quot;Олимпик&quot;
суркис считает, что победы "Динамо" впереди

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире FootballHub прокомментировал ничью киевлян с "Олимпиком".

- Это футбол. Нужно держать голову выше и готовиться к следующим играм. Оступиться может любая команда. Не вижу в этом ничего страшного. Команда находилась в определенном кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой игре одержать победу. Все победы впереди. Заходил в раздевалку, поддержал игроков. Они расстроены. Во втором тайме они делали все возможное, чтобы выиграть. Не получилось. Подвело исполнительское мастерство.

Гол Цыганкова? Он оживает. Вербич оживает. Во втором тайме была фланговая скоростная игра. было видно, что ребята воспринимают то, что им предлагает тренерский штаб Всему свое время. Никто не хотел терять два очка. К тому же, мы могли и проиграть. Просто пропускать такие мячи... У меня даже не слов.

Нужно продолжать работать дальше. Чудес не бывает. Тренеры же не волшебники. Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки. Футболисты должны начать воспринимать требования. Если они будут играть на скоростях, что было всегда присуще "Динамо", а не катание мяча в середине поля, то придут голы и победы.

Нужно набраться терпения. Да, мы много терпели, но нужно потерпеть еще. В первом тайме было огромное желание игроков, но они еще не понимали, что им нужно делать. Ребята играли в тот футбол, что был при Хацкевиче - держание мяча, медленный переход из обороны в атаку. Плюс мы всегда тяжело преодолевали насыщенную защиту.

Во втором тайме мяч стал двигаться быстрее, пошли фланговые атаки и появились моменты. Тот же Соль должен был забивать. Цыганков, слава Богу, забил. Это важно для его уверенности, потому что он много не играл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером

"Динамо" сыграло вничью 1:1 матч чемпионата против "Олимпика". В матче дебютировал Алексей Михайличенко в качестве главного тренера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суркис рассказал, почему "Динамо" не победило "Олимпик"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 20764
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 17922
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 17479
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 11061
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 9702
Спорт
Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером
Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером
 Просмотров: 369
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10
 1 Просмотров: 4410
Бланко-Лещук перешел в турецкий клуб
Бланко-Лещук перешел в турецкий клуб Просмотров: 135
Ярмоленко выйдет против "Уотфорда" в стартовом составе
Ярмоленко выйдет против "Уотфорда" в стартовом составе Просмотров: 153
"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа
"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
3
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 1749
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua