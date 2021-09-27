Суркис рассказал о планах Луческу

Мирча Луческу и Игорь Суркис. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" 76-летний Мирча Луческу подписал контакт с "Динамо" до лета 2024 года.

Президент клуба Игорь Сукрис рассказал о продления соглашения с румынским тренером.

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"Динамо продлил контракт с Луческу до 2024 года. Дай Бог ему здоровья. Я доволен работой нашей команды, снимаю шляпу перед Мистером.

Если завтра футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе?", - сказал Суркис в программе "Великий Футбол".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Соглашение румына было рассчитано до лета 2022-го. В первом своем сезоне Луческу вывел "Динамо" в ЛЧ и выиграл все внутренние трофеи. 29 сентября киевляне сыграют в матче второго тура Лиги чемпионов против "Баварии". Начало игры в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.