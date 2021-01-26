Суркис рассказал, как приглашал Луческу возглавить "Динамо"

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о приглашении Мирчи Луческу на пост главного тренера.

"Эта идея пришла мне. Естественно, с этой идеей я пришел к своему брату. Прежде всего, вы не понимаете, какая была реакция. Вы знаете моего брата. Затем я объяснил, что мы живем во время коронавируса - выехать никуда не можем.

Говорить за 3 недели до начала нового чемпионата (при этом ставя задачу попасть в Лигу чемпионов) о глобально новом тренере и проекте нереально. Нужен опытный тренер.

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Луческу знает наш футбол изнутри, знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Сергей Ребров, немного хуже, но знает наших игроков Луческу. Переговорив с моим братом, быстро приняли решение попробовать.

Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, он привез Луческу в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома: он, Аркадий, я, брат и отца пригласили для солидности. Поехали на базу, чтобы показать.

О деньгах вообще не было речи. Мы сказали, что можем в настоящее время позволить то, что хотим. Приехав на базу, понял, что он даст добро уже окончательно", - цитирует Суркиса Gordonua.com.

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года с возможностью продления еще на сезон.