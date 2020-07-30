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четверг, 30 июля 2020 13:26

Суркис раскритиковал ультрас "Динамо"

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Суркис раскритиковал ультрас &quot;Динамо&quot;
Игорь Суркис возглавляет "Динамо" с 2002 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал ультрас клуба.

По мнению Суркиса, фанаты занимают деструктивную позицию по отношению к киевскому клубу.

"Работать надо для этого. Помогайте конкретными делами. А то получается, что они что-то жгут, а те болельщики, которые приходят с детьми, не могут прийти на стадион, потому что кто-то решил развлечься. И нам дают матчи без зрителей. Кто от этого страдает?

Мы посмотрели на футбол сегодня во время коронавируса. Футбол должен быть со зрителями, иначе этот футбол не имеет смысла. Но болеть нужно цивилизованно, иначе в этом нет никакого смысла. Пошумели и кого-то обидели.

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Меня пусть оскорбляют, то такое. Но человек, который 32 трофея завоевал, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это нормально? Нам надо культуре учиться! Мы хотим в Европу? Ультрас пришли, я не скрылся и вышел к ним. Хотят еще раз прийти - я еще раз к ним выйду. Хотят управлять клубом - пожалуйста, пусть идут управляют. Только деньги занесите сюда. Мирче успехов!" - сказал Суркис во время презентации Мирчи Луческу на должности главного тренера "Динамо".

Ультрас "Динамо" выступили против назначения главным тренером Мирчи Луческу, который 12 лет работал наставником "Шахтера".

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