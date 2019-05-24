Суркис прокомментировал возможное приглашение иностранного тренера в "Динамо"

Игорь Суркис не подтвердил информацию о возможном приглашении иностранного специалиста в "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис заверил, что не ведет никаких переговоров с потенциальными кандидатами на пост главного тренера команды. Руководитель киевлян по завершении сезона проведет беседу с Александром Хацкевичем.

"Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после окончания сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", — сказал Суркис в комментарии "Dynamomania.com".

Кандидатами на пост главного тренера "Динамо" являются спортивный директор бело-синих Алексей Михайличенко, Юрий Калитвинцев, наставник Леха Адам Навалка и чешский специалист Йиндржих Трпишовский.

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Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.