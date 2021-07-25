Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму

Ванат будет бегать в "Черноморце" за солидные деньги. Фото: "Динамо"

19-летний футболист "Динамо" Владислав Ванат перед отъездом в "Черноморец" получил улучшенный контракт от Григория Суркиса.

По данным Динамо Киев Inside новая зарплата Ваната составит $ 10 тысяч. Это в пять раз выше, чем у молодого нападающего есть сейчас.

Кроме того, "Динамо" надеется связать перспективного форварда контрактом до 2025 года.

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Недавно Ванат, как и 12 других игроков "Динамо", отправились в аренду в одесский "Черноморец". В чемпионате U-21 "Динамо" обогнало "Шахтер" на семь пунктов и стало чемпионом молодежного первенства. Ванат в 25 играх отметился 26 голами.