Суркис объяснил истерию вокруг Луческу и сравнил его с Лобановским

Мирча Луческу несколько лет не тренировал вообще. Фото "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.

"Луческу работает, хочет работать, это самое главное. Он работает по 24 часа в сутки. Это тренер, который с теми же футболистами, добился большого прогресса. Он выиграл Суперкубок, мы попали в евровесну. Самое главное, за что надо поставить ему пятерку, команда играла в Лиге чемпионов". Об этом Суркис заявил в эфире канала "Бомбардир".

"Мы идем на 1-м месте в УПЛ, идет борьба за 1-е место в чемпионате, но все будет решаться весной. Но есть еще фактор, что футбол без зрителей – не тот футбол, который мы привыкли видеть. Если бы были зрители, может, и качество игры было бы лучше. В матче с "Ференцварошем" зрители точно не помешали бы.

Мы смотрим на свою команду, а переживает ли "Шахтер" – я не знаю. Та истерия, которая поднялась с приходом Луческу, они изначально понимали, что это тренер, который создаст конкуренцию. Во всяком случае уже не будет 23 очка разрыва, как было в прошлом сезоне.

Эта идея возникала давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, рассматриваешь множество кандидатур. Всегда была идея насчет Мистера, но было непонятно, захочет ли он. Он опытный тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей. Его можно сравнивать только с Лобановским по тому, как он работает.

В этом возрасте 24 часа тренировать и говорить о футболе – это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу, хотя мы ему квартиру предлагали. Но отказывается, говорит, что хочет жить на базе, полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним.

Не перешел же он к нам сразу после "Шахтера", он после этого еще где-то работал, а потом был безработным. Как было не воспользоваться?

Мы стремимся в Европу, кричим, что нам надо в ЕС, а рассуждаем, как совки. Взять Моуринью того же, он работал в "МЮ", "Челси", сейчас в "Тоттенхэме". Против "Челси" он делал все возможное, чтобы обыграть их. Это профессиональные тренеры, они хотят работать.

Мистер принял этот вызов, потому что он профессионал. Не перешел же он к нам сразу после "Шахтера", он после этого еще где-то работал, а потом был безработным. Как было не воспользоваться?

Тем более этот коронавирус начался, ни с кем ни встретиться, ни вылететь, ни усиление нормальное сделать. А он пришел и сказал, что будет работать с этими ребятами, ему вообще никто не нужен.

Не было такого, что кто-то пришел и сказал: "Возьмите Луческу". Об этом много Цыганик говорил. Он говорил 2 года назад, почему не взять опытного тренера, того же Луческу, который без работы. Он, возможно, имел с ним какой-то контакт, я с Луческу не общался. Возникла такая идея.

Все, кто принимал в этом участие, оказались правы", – сказал Суркис.

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Луческу пришел в киевское "Динамо" в июле этого года и вывел команду в плей-офф Лиги Европы.