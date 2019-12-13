Суркис не планирует увольнять Михайличенко - СМИ

Президент "Динамо" Игорь Суркис продолжает доверять главному тренеру Алексею Михайличенко даже несмотря на неудачные результаты команды.
Михайличенко доработает на своей должности как минимум до конца сезона 2019-2020, пишет "Трибуна"
Суркис считает, что 56-летнему украинском следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах и полноценно подготовить ее ко второй части сезона.
Выводы о работе коуча будут сделаны уже после окончания текущего сезона. К ничьей с "Лугано" вопрос увольнения тоже не подниматься.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках
Алексей Михайличенко заменил Александра Хацкевича на посту тренера "Динамо" в августе 2019 года, но не смог улучшить результаты команды. "Динамо" идет 3 в чемпионате отставая от "Шахтера" на 14 очков и вылетело из Лиги Европы.
Комментарии