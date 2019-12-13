Суркис не планирует увольнять Михайличенко - СМИ

Игорь Суркис продолжает доверять тренерскому штабу "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис продолжает доверять главному тренеру Алексею Михайличенко даже несмотря на неудачные результаты команды.

Михайличенко доработает на своей должности как минимум до конца сезона 2019-2020, пишет "Трибуна"

Суркис считает, что 56-летнему украинском следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах и полноценно подготовить ее ко второй части сезона.

Выводы о работе коуча будут сделаны уже после окончания текущего сезона. К ничьей с "Лугано" вопрос увольнения тоже не подниматься.

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Алексей Михайличенко заменил Александра Хацкевича на посту тренера "Динамо" в августе 2019 года, но не смог улучшить результаты команды. "Динамо" идет 3 в чемпионате отставая от "Шахтера" на 14 очков и вылетело из Лиги Европы.