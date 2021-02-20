Суркис не дал денег на забивного форварда из чемпионата Турции

Аарон Бупендза потерял возможность сыграть в Лиге Европы. Фото Fanatik.com.tr

Спортивный директор турецкого "Хатайспора" Фатих Кавлак рассказал о переговорах с "Динамо" по форварду Аарону Бупендзе. Киевляне не смогли найти требуемую сумму.

"У нас была встреча с представителями "Динамо" по Бупендзе в последний день трансферного окна. Затем была еще одна встреча через несколько дней. Также были предложения по другим игрокам. Мы хотим 10 млн евро за Бупендзу. Вели переговоры с несколькими клубами, которые могут заплатить такую сумму.

Но игрок продолжает забивать и повышать трансферную стоимость. Посмотрим, что будет в конце сезона. Несколько клубов уже готовы заключить сделку по Бупендзе, но оставить его в "Хатайспоре" до конца сезона. Похоже, что он вырастет в цене к концу сезона", – сказал Кавлак.

Форвард забил 17 голов в 22 матчах чемпионата Турции в нынешнем сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис повысил зарплату лидеру "Динамо", чтобы тот не поехал в США

Ранее сообщалось, что "Хатайспор" отклонил предложение "Динамо" в 8 млн евро.