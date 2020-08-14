Суркис назвал главного спонсора "Динамо"

Игорь Суркис платит белые зарплаты своим игрокам. Фото: ФК "Динамо" Киев

Компания "Динамо Кипр" является основным спонсором киевского "Динамо".

Именно эта компания платит зарплаты игрокам киевского "Динамо". Все игроки клуба получают официальную зарплату в валюте. Часть футболистов платит сама налоги, а за часть платит клуб.

"У нас нет ни одной серой зарплаты. Футболисты, для того чтобы не было проблем с курсом гривни, получают зарплату в валюте на свои счета в украинском банке и в конце года платят налоги. Кто платит сам, а есть те, за кого платит клуб. Можно проверить, сейчас идет налоговое декларирование. Есть определенная сумма, которую игрок получает в гривнях, а есть просто в валюте. Есть компания "Динамо Кипр", наш основной спонсор, который платит в украинские банки зарплату футболистам и тренерам. Затем каждый футболист идет в свою налоговую и платит налог. Я даже знаю, кто говорит о серых зарплатах. Если это из Федерации футбола исходит, то у них есть все контракты, они это все видят. Чтобы свои дела прикрыть, они переводят все стрелки на "Динамо" Киев", - заявил президент клуба Игорь Суркис в комментарии НВ.

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По итогам прошлого сезона "Динамо" заняло 2-е место в чемпионате и выиграло Кубок Украины.