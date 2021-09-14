Суркис имеет претензии к Петракову из-за критики игрока "Динамо"

Александр Караваев играет за "Динамо" с лета 2019 Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис недоволен действиями тренера сборной Украины Александра Петракова, который публично раскритиковал игрока киевлян Александра Караваева.

После матча против Казахстана тренер сборной обвинил игрока "Динамо" в пропущенных мячах.

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"Я общался с президентом "Динамо". Игорь Суркис возмущен словами Петракова о Караваеве. Человек столько матчей провела в еврокубках и за сборную. Такое о нем говорить - это унижение", - заявил журналист в программе "Цыганик Live".

9 октября сборная Украины проведет матч седьмого тура отбора к Кубку мира в Хельсинки против Финляндии. В турнирной таблице национальная команда занимает второе место. Подопечные Петракова по дополнительным показателям опережают финнов.