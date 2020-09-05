Супрягу никуда не продадут, если "Динамо" выйдет в Лигу чемпионов

Владислав Супряга пришел в "Динамо" с "Днепра-1". Фото ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" Владислав Супряга не покинет клуб, если киевляне выйдут в группу ЛЧ в этом сезоне, сообщает il Resto del Carlino.

В киевском клубе считают, что выступления в групповом этапе позволят повысить цену на 20-летнего футболиста, чтобы потом продать его дороже. Сообщает "Трибуна".

Сейчас переговоры по трансферу украинца ведет "Болонья".

Любую предложенную сумму за Супрягу выше 6 млн евро Коломойский и Игорь Суркис будут делить пополам.

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"Динамо" 15 сентября сыграет в квалификации ЛЧ против нидерландского АЗ.