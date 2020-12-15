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вторник, 15 декабря 2020 15:52

"Супряге важно сосредоточиться на "Динамо", а не думать о зарубежных клубах" - Суркис

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&quot;Супряге важно сосредоточиться на &quot;Динамо&quot;, а не думать о зарубежных клубах&quot; - Суркис
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о нападающем команды Владиславе Супряге.

Форвард не может забить в ворота соперников уже более 3 месяцев.

"Да, не получается у Влада. Но ему надо обрести уверенность, забить несколько голов. Супряге важно сосредоточиться на "Динамо" и голах за нашу команду, а не думать о зарубежном клубе.

Без успешной игры здесь его никто не ждет в сильной западной команде. Он хороший парень, талантливый нападающий, которому нужно работать и верить в себя", - сказал Суркис в комментарии официальному сайту "Динамо".

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По сообщению СМИ интерес к Владиславу Супряге проявляет "Болонья", "Милан" и "Лацио".

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