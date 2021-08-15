Супряга перешел в "Сампдорию" – итальянский журналист

Супряга не сыграл ни одного матча в нынешнем чемпионате Украины. Фото: "UA-Футбол"

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Twitter".

По информации источника, 21-летний украинский футболист в ближайшее время перейдёт в "Сампдорию" на правах аренды за € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано до 2026 года. Стороны провели переговоры и пришли к соглашению. В арендном соглашении украинского форварда будет предусмотрена опция выкупа трансфера за € 8 млн.

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Супряга — воспитанник футбольной академии "Днепра". Футболист выступает за киевское "Динамо" с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.