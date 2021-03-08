Суперклубы посоревнуются за одноклубника Малиновского

Робин Госенс забил 10 мячей в сезоне. Фото: Reuters

"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Аталанты" Робину Госенсу, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "твиттере".

Одноклубник Руслана Малиновского и Виктора Коваленко подошёл бы к схеме 3-5-2, которую использует главный тренер "Интера" Антонио Конте, но возможность трансфера будет зависеть от компании Suning, которая может продать "Интер". "Аталанта" согласна продать Госенса за € 40 млн.

"Манчестер Сити", проявляющий интерес к Госенсу, готов заплатить за футболиста требуемые € 40 млн. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом.

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Госенс в нынешнем сезоне сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость немца, по данным Transfermarkt, составляет € 28 млн. На его позиции в "Манчестер Сити" сейчас успешно играет украинец Александр Зинченко.