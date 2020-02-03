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Супербоул выиграли Канзас-Сити

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Супербоул выиграли Канзас-Сити
Квотербек "Канзас-Сити Чифс" Патрик Магоумс (с трофеем) стал самым молодым в истории МVP Супербоула.www.msn.com

Впервые за 50 лет Супербоул выиграли "Канзас-Сити Чифс". Решающий матч Национальной Футбольной Лиги принял стадион "Хард Рок" в Майами, штат Флорида.

"Видел победителем 54-го Супербоула" Сан-Франциско Форти Найнерс ", - говорит писатель Макс Кидрук, поклонник американского футбола и в частности команды" Нью-Ингленд Пэтриотс ". - И мой прогноз оправдывался к концу 3 четверти. После которой счет был 20-10 в пользу Сан-Франциско. Несмотря на финальные цифры на табло 20-31 какого-то преимущества Канзас-Сити по ходу поединка не ощущалось. "Чифс" приходилось буквально выгрызать каждый ярд.

В тех драйвах, когда "Найнерс" забивали, имели значительно легче, свежее вид. Просто маршировали полем. Все решили мелкие, совершенно не обязательные ошибки. Например, первый перехват у квотербэка "Найнерс" Джимми Гаропполо произошел, когда он просто выбрасывал мяч за пределы поля и попал в руки защитнику соперника.

В конце первой половины, когда у них оставалось полторы минуты и три тайм-аута, "Сан-Франциско" просто слили время, что для меня было шоком.

Эти куча мелочей собственно и стоили "Найнерс" поражения. Этот вечер был их коллапсом, а не победой "Чифс".

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В конце матча все же казалось, что "Сан-Франциско" хладнокровно наберут необходимые для виктории очки.

"Предпоследний в матче пас Гаропполо стал неожиданностью для всех. В том числе для ресивера Эммануэля Сандерса, который просто не успел добежать в нужную точку, чтобы принять дальнюю передачу.

Очевидно, если бы поймал мяч, был бы тачдаун и все бы говорили, какой Гаропполо крутой квотербек.

Но "Найнерс" - не та команда, которая делает длинные забросы на 30-40 ярдов и молится, чтобы кто-то мяч поймал.

Они вроде "Патриотов" выиграют, методично продвигаясь короткими аккуратными пасами или пробежками. Если ты играешь весь матч так и у тебя все получается, вдруг в самый критический момент поединка лупить дальний пас нелогично. Не понимаю, что случилось с тренером Сан-Франциско Кайлом Шенегеном. Он один из самых талантливых наиболее дисциплинированных молодых наставников НФЛ. Им востогался сам Билл Биличек - 6-кратный обладатель Супербоула с "Нью-Инглэнд Пэтриотс". Я следил еще за отцом тренера "Найнерс" Майком Шенегеном, который тоже выводил своих "Денвер Бронкос" в Супербоул ".

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Самым ценным игроком финала назвали квотербэка "Канзас-Сити Чифс" 24-летнего Патрика Махоумса. Стал самым молодым в истории обладателем МVP Супербоула.

"Он сам занес первый тачдаун, но в игре получил два перехвата и в сумме набрал очень мало ярдов на пасе. Награду получил, потому что кому-то ее надо было дать. Да и никого не было лучшего среди партнеров." Канзас-Сити Чифс "победили прежде всего как команда ".

Президент США Дональд Трамп поздравил в Twitter победителей 54-го Супербоула "Канзас-Сити Чифс", но назвал их командой из штата Канзас. На самом деле чемпионы НФЛ представляют Миссури.

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Дата
03
февраля

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