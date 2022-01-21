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пятница, 21 января 2022 18:19

Сумма трансфера в €20 млн. "Ливерпуль" хочет подписать Лунина

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Сумма трансфера в €20 млн. &quot;Ливерпуль&quot; хочет подписать Лунина
Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Английский "Ливерпуль" заинтересован в услугах украинского вратаря 22-летнего Андрея Лунина.

Переговоры между клубами уже ведутся, сообщает El Nacional.

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Один из лидеров АПЛ собирается использовать украинского голкипера в качестве замены Алисону Беккеру. В Англии Андрею обещают больше игровой практики, шанс сыграть в Кубке Англии, Кубке английской лиги, а также заменять бразильца во время травм.

По информации источника, Лунин недоволен количеством игрового времени в "Реале" и твердо решил сменить клуб. Руководство "сливочных" не будет препятствовать переходу, если получит предложение в размере €20 млн.

Луниным заинтересовался Аякс, который ищет замену Андре Онана. Отметим, что камерунец с лета станет голкипером "Интера".
Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За это время провел только три официальных матча за мадридцев. В Украине вратарь играл за "Днепр" и "Зарю".

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