Сумма отступных €1 млрд. "Барселона" подписала первого зимнего новичка

Полузащитник сборной Испании 21-летний Ферран Торрес стал новичком "Барселоны".

Каталонцы подписали контракт с футболистом на 5.5 года, сообщает официальный сайт "Барселоны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент "Барселоны" пробует сорвать трансфер Холанда в "Реал"

Испанский гранд заплатил "Ман Сити" за футболиста €55 млн. Еще €10 млн может быть выплачено в качестве бонусов.

Сумма отступных составляет €1 млрд. Презентация состоится 3 января.

Летом 2020-го "Ман Сити" приобрел Феррана Торреса у "Валенсии" за €28 млн. В АПЛ он провел 43 матча, забив 16 голов. Ферран является основным форвардом и самым лучшим бомбардиром сборной Испании под руководством Луиса Энрике.

В этом сезоне "Барселона" занимает седьмое место, отставая от лидера таблицы "Реала" на 18 пунктов.