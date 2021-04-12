Сумасшедшие передачи. Итальянская пресса смакует игру Малиновского

Малиновский становится лидером полузащиты "Аталанты". Фото: "Аталанта"

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский получил высокую оценку от портала Calcio Atalanta за матч против "Фиорентины" (3:2), в котором украинец отметился 2 ассистами.



Украинцу поставили оценку 7 баллов, выше только у автора 2 мячей Дувана Сапаты - 7,5.

"Малиновский играл в городе искусств. И чем он занимался? Шедеврально использовал левую ногу, чтобы выдавать сумасшедшие передачи для партнеров. Особенно для Сапаты, который, получая такое чудо, не мог упустить возможность превратить пасы в голы".

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Руслан Малиновский стал первым игроком с 2013 года, которому удалось в 2 подряд матчах Серии А отдать по 2 ассиста. После победы над "Фиорентиной" "Аталанта" снова поднялась на 4-е место. В следующем туре команда Малиновского дома примет "Ювентус".