Шумахера выписали из больницы

Михаэль Шумахер провел в больнице неделю

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

Об этом заявил журналист издания "Le Parisien Жан-Мишель" Макс Декюжи в эфире телеканала "BFMTV."

Шумахер лечился у профессора Филиппа Менаше, которого называют "пионером клеточной терапии". Предполагается, что это были экспериментальные методы, эффективность которых официально не подтверждена.

Известно лишь, что бывшему гонщику делали переливание крови со стволовыми клетками, которые должны положительно влиять на его мозг.

9 сентября это же издание сообщало, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты.

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Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике.