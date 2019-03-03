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воскресенье, 03 марта 2019 17:05

Сульшер - единственный кандидат на пост тренера "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер - единственный кандидат на пост тренера &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Сульшер смог вывести "МЮ" из кризиса. Фото: Sportbox

"Манчестер Юнайтед" не рассматривает кандидатов на должность тренера, кроме Сульшер.

Руководство "МЮ" планирует утвердить Сульшера полноценным тренером команды, сообщает издание ESPN.

Сначала планировалось, что норвежец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет приглашен более именитый наставник. Однако, несмотря на результаты, руководство "манкунианцев" не контактировали ни с одним из тренеров, а Сульшер является единственным кандидатом на должность полноценного наставника команды.

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"Манчестер Юнайтед под руководством Сульшера провел 15 игр, 13 из которых завершились победой, дважды была зафиксирована ничья и лишь однажды поражение.

https://football24.ua
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03
марта

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