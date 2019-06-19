Судья не засчитал ни одного гола Бразилии в ворота Венесуэлы

Бразилия лишь раз уступила Венесуэле

На Кубке Америке-2019 начался второй тур группового этапа и случилась первая крупная неожиданность турнира – если считать поражение Аргентины от Колумбии и ничью Катара с Парагваем не очень крупными неожиданностями. В ночь со вторника на среду хозяева и главные фавориты турнира бразильцы в Сальвадоре сыграли вничью 0:0 с Венесуэлой, которую до недавнего времени считали слабейшей командой Южной Америки.

Бразильцы имели большое преимущество по владению мячом (почти 70%) и ударам (19-6), но в створ по правилам попали только один раз. Еще трижды попали не по правилам – все три гола, случившиеся при этом, арбитр матча Хулио Баскуньян отменил. В первом тайме чилиец справился сам (Фирмино фолил перед тем, как забить), а во втором ему дважды помог VAR.

Стадион, снова заполненный не до конца (до аншлага не хватило около 10 тысяч), проводил своих сильно неодобрительным гулом. В первом матче с Боливией хозяев тоже освистали после 0:0 в первом тайме, но тогда бразильцы исправились и после перерыва забили трижды. Об этом пишет "Трибуна"

"Мы были недостаточно изобретательны, – сказал тренер Тите после матча с Венесуэлой. – Не забив, начали нервничать. Мы должны лучше использовать свои моменты. У меня нет претензий [к VAR]".

"Венесуэла играла в очень оборонительный футбол, а мы иногда слишком спешили с последним пасом и потеряли уверенность, – добавил капитан Тиаго Силва. – Во втором тайме они практически не выходили со своей половины поля. Мы не выиграли из-за маленьких деталей".



Ничья с Венесуэлой точно не катастрофа – Бразилия по-прежнему занимает первое место в группе А, но теперь опережает Перу только по разнице мячей. В последнем туре эти команды сыграют между собой – Бразилии нужно хотя бы не проиграть, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Чтобы гарантировать первое место, надо побеждать – в случае ничьей крупная победа Венесуэлы над Боливией может передвинуть Бразилию на второе место. А со второго места можно в четвертьфинале попасть, например, на Аргентину.

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Венесуэла на этом Кубке Америки еще ни разу не забила и не пропустила – две ничьи 0:0. При этом 4 гола в ворота венесуэльцев отменили с помощью VAR (два с Перу + два с Бразилией).