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суббота, 15 мая 2021 21:22

Судейская феерия и фантастический Куадрадо: что нужно знать о матче "Ювентус" - "Интер"

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Судейская феерия и фантастический Куадрадо: что нужно знать о матче &quot;Ювентус&quot; - &quot;Интер&quot;
Хуан Куадрадо стал героем матча. Фото: Reuters

В матче 37-тура чемпионата Италии "Ювентус" победил "Интер" -3:2. Что нужно знать об игре в Турине?

"Ювентус" доминировал в первом тайме. В первом тайме команда Андреа Пирло "задушила" соперника высоким прессингом. "Интер" не мог спокойно выйти из своих половины поля. В первой половине хозяева смогли забить два гола.

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Два разных тайма "Интера". Если в первые половине игры команда Антонио Конте выглядела инертной, то после перерыв перехватила инициативу.

Феерия Джанпаоло Кальварезе. Арбитр матча назначил три пенальти, два из которых после просмотра ВАР. В начале второго тайма удалил полузащитника хозяев Родриго Бентанкура за две желтых карты. В конце матча засчитал автогол Джорджо Кьеллини после просмотр видеоповтора.

Роналду не смог реализовать пенальти

Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Звездный португалец не смог переиграть Самира Хандановича, но удачно сыграл на добивании. В общем, Криштиану провел слабый матч.

Куадрадо стал героем матча. Колумбийский вингер вывел "Ювентус" вперед в добавленное к первому тайму время, а в конце игры, при ничейном счете, заработал и реализовал пенальти.

Победа "Ювентуса" на характере. Команда Пирло доминировала на поле в первом тайме и полностью переиграла чемпиона. После удаления надежно оборонялась и в нужный момент смогла забить победный гол.

"Интер" стал досрочно чемпионом. На втором месте идет "Аталанта", которая в текущем туре в гостях победила "Дженоа".

После победы "Ювентус" поднялся на четвертое место в таблице. "Милан" и "Наполи" проведут свои матчи 16 мая. "Россонери" будут принимать "Кальяри", а неаполитанцы сыграют в гостях против "Фиорентины".

Автор: Сергей Тищенко
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