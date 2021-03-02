Суд в Лозанне подтвердил техническое поражение сборной Украины - источник

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1350
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1404
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5625
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1737
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1764
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2349
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1242
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Реал" прервал победную серию в чемпионате Испании
"Реал" прервал победную серию в чемпионате Испании
Луческу иронично ответил на провокации ультрас "Динамо"
Луческу иронично ответил на провокации ультрас "Динамо"
Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун
Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун
Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса
Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса
Соперник "Динамо" в Лиге Европы проиграл лидеру чемпионата Испании
Соперник "Динамо" в Лиге Европы проиграл лидеру чемпионата Испании
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 279
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1701
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 702
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3780
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
1 Просмотров: 1107
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 15:43

Суд в Лозанне подтвердил техническое поражение сборной Украины - источник

  Комментировать
Суд в Лозанне подтвердил техническое поражение сборной Украины - источник
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

Апелляций суд в Лозанне - CAS - подтвердил решение УЕФА о зачислении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

В ближайшее время Апелляционный суд объявит свое официальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч Швейцария - Украина: эксперт оценил перспективы суда в Лозанне

"Для тех, кто ожидает позитивных новостей из Лозаннского CAS. Судя по всему, можно грустно выдохнуть. Финансовый департамент УАФ досрочно провел расчет со швейцарской юридической компанией Kellerhars Carrard, представлявшей интересы Ассоциации в споре с УЕФА.

По нашей информации, выплаченная сумма без премиальных бонусов, которые должны были быть за победу в процессе. Иными словами, в ближайшие недели стоит ожидать официальной части резолютивной решение CAS. И оно в пользу УЕФА", - сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина. В составе команды Андрея Шевченко была вспышка коронавируса. Главный врач кантона Люцерн запретил проведение матча.

После зачисления поражения сборная Украины вылетела с дивизиона А Лиги наций.

Ближайшие свои матчи национальная команда сыграет в отборе к Кубку мира-2022. 24 марта команда Шевченко в гостях сыграет против Франции, а затем будет принимать Казахстан и Финляндию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд в Лозанне подтвердил техническое поражение сборной Украины - источник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15417
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 14121
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 12951
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 10917
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 7299
Спорт
Федерер снялся с турнира в Майами
Федерер снялся с турнира в Майами
"Никто не хочет драться с Ломаченко" - Лопес
"Никто не хочет драться с Ломаченко" - Лопес Просмотров: 477
Стало известно, почему "Гент" не продал Яремчука
Стало известно, почему "Гент" не продал Яремчука Просмотров: 261
Великобритания готова принять больше матчей Евро-2021
Великобритания готова принять больше матчей Евро-2021 Просмотров: 36
Легендарный тренер госпитализирован с инфарктом
Легендарный тренер госпитализирован с инфарктом Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 45
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть