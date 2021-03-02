Суд в Лозанне подтвердил техническое поражение сборной Украины - источник

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

Апелляций суд в Лозанне - CAS - подтвердил решение УЕФА о зачислении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

В ближайшее время Апелляционный суд объявит свое официальное решение.

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"Для тех, кто ожидает позитивных новостей из Лозаннского CAS. Судя по всему, можно грустно выдохнуть. Финансовый департамент УАФ досрочно провел расчет со швейцарской юридической компанией Kellerhars Carrard, представлявшей интересы Ассоциации в споре с УЕФА.

По нашей информации, выплаченная сумма без премиальных бонусов, которые должны были быть за победу в процессе. Иными словами, в ближайшие недели стоит ожидать официальной части резолютивной решение CAS. И оно в пользу УЕФА", - сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина. В составе команды Андрея Шевченко была вспышка коронавируса. Главный врач кантона Люцерн запретил проведение матча. После зачисления поражения сборная Украины вылетела с дивизиона А Лиги наций. Ближайшие свои матчи национальная команда сыграет в отборе к Кубку мира-2022. 24 марта команда Шевченко в гостях сыграет против Франции, а затем будет принимать Казахстан и Финляндию.