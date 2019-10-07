Суарес забил фантастический гол в ворота "Севильи"

Луис Суарес положил разгром "Севильи". Фото: рейтер

В рамках 8 тура испанского "Ла лиги" "Барселона" дома разгромила "Севилью" 4: 0.

Об этом пишет "Футбол 24".

На старте сезона команда Вальверде выглядела не убедительно. Потерпела несколько поражений. Журналисты уже заговорили о возможной смене тренера в "Барселоне".

Но похоже "Барса" только набирает обороты. "Севилья" получила 4 мяча на "Камп Ноу". Разгром бывшей команды Коноплянки положил Луис Суарес. Уругваец забил ударом через себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обидчик "Динамо" забил фантастический гол в ворота "Валенсии"

После победы над "Севильей" "Барселона" набрала 16 очков и занимает 2 место отстают на 2 очка от "Реала". Следующий матч команда Вальверде проведет против "Эйбар" в гостях.