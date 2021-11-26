Стюарды "Ромы" не позволили болельщикам "Зари" пронести на стадион баннер "Луганск – это Украина"

Сотрудники римского стадиона "Стадио Олимпико" не позволили фанатам "Зари" пронести на арену часть своих баннеров.

Ультрас "Зари" не смогли пронести на "Стадио Олимпико" баннер "Луганск – это Украина", сообщил журналист Эндрю Тодос.

Он утверждает, что баннер не разрешили взять на стадион стюарды, назвав его политическим.

Украинским болельщикам удалось пронести подобный баннер в другой части стадиона, но они его не вывешивали на трибуну.

Автор: Facebook.com/andrew.todos

Матч "Рома" – "Заря" завершился победой хозяев – 4:0. После поражения в Риме "Заря" упустила все шансы выйти из группы Лиги конференций. 9 декабря команда Виктора Скрипника сыграет в Запорожье против лидера группы "Буде-Глимт". Начало игры в 20:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.