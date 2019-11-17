Стюард нокаутировал Кендзеру в матче за сборную Польши

Во время матча 9-го тура отбора к Евро между сборными Израиля и Польши стюард сбил с ног защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеру.

Инцидент произошел в концовке встречи после того, как болельщик выбежал на поле, а стюард, который его преследовал, столкнулся с футболистом. Поляк после удара упал и долго не мог подняться, сообщает "Футбол 24"

После этого арбитр был готов увести команды в раздевалки и досрочно завершить встречу, но поговорив с футболистами принял решение доиграть матч.

Автор: Социальные сети

Автор: Соцсети

Автор: Соцсети

Автор: Соцсети

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Игра в Иерусалиме завершилась со счетом 2: 1 в пользу сборной Польши. Победу гостям принесли результативные удары Крыховяк и Пйонтека. У хозяев гол в активе Даббура.