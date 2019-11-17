Стюард нокаутировал Кендзеру в матче за сборную Польши

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 1071
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
1 Просмотров: 1197
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 765
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9522
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 945
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1053
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5292
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1881
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1071
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1062
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
"Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси
"Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси
Германия установила рекорд по количеству выходов на Евро
Германия установила рекорд по количеству выходов на Евро
Бельгия поиздевалась с России
Бельгия поиздевалась с России
Скандинавский день. Финляндия впервые поедет на Евро
Скандинавский день. Финляндия впервые поедет на Евро
Молодежка Ротаня снова проиграла
Молодежка Ротаня снова проиграла
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 1071
Эксперт рассказал, когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Эксперт рассказал, когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 702
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1062
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4005
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
17 ноября 2019
Просмотров: 252
Як п'явка
– Папа принеси, папа подай, – 15-річна Аліса з нами на пікніку. Вона – єдина донька в батьків. Її балують: коли сонце впало на ...
воскресенье, 17 ноября 2019 10:49

Стюард нокаутировал Кендзеру в матче за сборную Польши

  Комментировать

Во время матча 9-го тура отбора к Евро между сборными Израиля и Польши стюард сбил с ног защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеру.

Инцидент произошел в концовке встречи после того, как болельщик выбежал на поле, а стюард, который его преследовал, столкнулся с футболистом. Поляк после удара упал и долго не мог подняться, сообщает "Футбол 24"

После этого арбитр был готов увести команды в раздевалки и досрочно завершить встречу, но поговорив с футболистами принял решение доиграть матч.

Автор: Социальные сети
 

Автор: Соцсети
 

Автор: Соцсети
 

Автор: Соцсети
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси

Игра в Иерусалиме завершилась со счетом 2: 1 в пользу сборной Польши. Победу гостям принесли результативные удары Крыховяк и Пйонтека. У хозяев гол в активе Даббура.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стюард нокаутировал Кендзеру в матче за сборную Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

Почему именно сегодня отмечают День студента

Самое читаемое
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 55485
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 41458
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 12042
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение Просмотров: 9882
У Зеленского ответили на заявления Коломойского
У Зеленского ответили на заявления Коломойского 2 Просмотров: 7992
Спорт
"Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси
"Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси
 Просмотров: 792
Германия установила рекорд по количеству выходов на Евро
Германия установила рекорд по количеству выходов на Евро
 Просмотров: 216
"Бенфика" хочет подписать игрока "Динамо"
"Бенфика" хочет подписать игрока "Динамо" Просмотров: 702
Бельгия поиздевалась с России
Бельгия поиздевалась с России
 Просмотров: 3816
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 7290
Больше всего комментируют
6
Вятрович пришел в Раду
2
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
2
У Зеленского ответили на заявления Коломойского
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
1
ЕС требует от СБУ расследовать "государственную измену" Ермака
Голосов: 962
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua