Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд

Украинский экс-чемпион мира ветеран Виктор Постол (31-4, 12 KO) уступил досрочно топ-проспекту из США Гэри Антуанну Расселлу (15-0, 15 KO) в лимите суперлёгкого веса (до 63,5 кг).

Молодой фаворит начал бой агрессивно. Постол в стартовой трёхминутке ничего критичного не пропустил, передает vRINGe.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ломаченко выиграет у Камбососа, а Усику по зубам Фьюри" - Постол

Во второй трёхминутке было конкурентнее. Американец уже не столь отчаянно бросался в атаки, брал паузы. Расселл выцеливал корпус ветерана. Постол контратаковал, пытался вытащить на себя и встретить.

Намного агрессивнее украинец принялся действовать в четвертом раунде и даже попробовал теснить соперника.

Во второй половине боя скорость фаворита замедлилась, но Постол этим не воспользовался.

Агрессивнее украинец провёл заключительные раунды, но в 10-м пропустил удар и перешёл в режим выживания. Рефери расценил ситуацию неверно и остановил бой, хотя Виктор стоял на ногах.

15 fights, 15 KOs 👀 💪@AntuanneRussell stops Viktor Postol to earn an impressive W and stay unbeaten. #RussellPostol #ColbertGarcia pic.twitter.com/s2OETOC93K