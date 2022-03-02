"Страна 404 сорвалась с цепи" - обращение легенд "Динамо" 90-х

Александр Головко. Фото: instagram.com/alexgolovko_official

Лидеры киевского "Динамо" 90-х Александр Головко и Юрий Дмитрулин обратились к общественности.

Экс-защитники "бело-синих" призывают украинских воинов уничтожать российских оккупантов, а россиян - одуматься.

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"24.02.2022 жизнь изменилась навсегда. Шок, страх, апатия - эти чувства испытали все мои близкие. Что будет? Как быть? Что делать? Каждый из нас задал себе эти вопросы. Как мгновение для одних, как год для других прошла неделя войны. Войны за свою честь и свободу! Я думаю, каждый сделал свой выбор. Моя семья сделала его еще в 2014 году, когда эти га*доны отжали Крым. Страна 404 сорвалась с цепи. Время дать им п*зды. Российский корабль", иди на*уй!" - написал Головко в своем Instagram.

"Я играл в России за ярославский "Шинник". Знаю многих футболистов, у меня много друзей в России. Хочу обратиться к вам. Пацаны, почему вы засунули языки в ж*пу и молчите? У нас война, бомбят города, убивают мирных людей, женщин и детей. Не надоело ли вам быть терпилами и бояться своего Путина? Вы так всю жизнь и будете жить в страхе и без свободы?

Вы будете играть за кусок хлеба, потому что экономике вашей ж*па. Вы никогда в Европе больше не поиграете. А те футболисты, которые сейчас там играют, - их выгонят оттуда срачами с позором. Вы больше никогда не услышите гимн Лиги чемпионов и не почувствуете вкус международных матчей. У вас остался последний шанс сделать хотя бы что-то. Берите свои телефоны, пока они у вас есть, записывайте видео и призывайте народ выходить на улицы. Свергайте путинский режим. Это последний шанс изменить ваше руководство и обрести свободу. Если вы промолчите - вы соучастники убийц. Вам больше ни один украинец не пожмет руку. Действуйте, времени у вас больше нет", - заявил Дмитрулин.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. "Ждем в ЕС" и "Оккупанты, идите нах*й". Легионеры "Динамо" поддержали Украину.