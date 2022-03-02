"Страна 404 сорвалась с цепи" - обращение легенд "Динамо" 90-х

 
Ексклюзивы
1/5
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
4 Просмотров: 2448
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
Просмотров: 4347
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Просмотров: 3547
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
1 Просмотров: 6282
В России начали мобилизацию запаса - источник
В России начали мобилизацию запаса - источник
Просмотров: 10611
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 5454
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2187
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2691
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7105
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
6
5
8
7
6
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
&quot;Мамкин историк&quot; - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Видео
Все видео
Встречали овациями. Хор исполнил гимн Украины перед матчем НХЛ
Встречали овациями. Хор исполнил гимн Украины перед матчем НХЛ
"Все будет Украина" - всё больше спортсменов берут в руки оружие
"Все будет Украина" - всё больше спортсменов берут в руки оружие
Фанат белорусского "Динамо" воюет за Украину против России
Фанат белорусского "Динамо" воюет за Украину против России
Футболисты сборной Украины записали специальное видеообращение
Футболисты сборной Украины записали специальное видеообращение
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2133
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6561
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16884
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10584
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6561
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 450
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
четверг, 03 марта 2022 07:30

"Страна 404 сорвалась с цепи" - обращение легенд "Динамо" 90-х

  Комментировать
&quot;Страна 404 сорвалась с цепи&quot; - обращение легенд &quot;Динамо&quot; 90-х
Александр Головко. Фото: instagram.com/alexgolovko_official

Лидеры киевского "Динамо" 90-х Александр Головко и Юрий Дмитрулин обратились к общественности.

Экс-защитники "бело-синих" призывают украинских воинов уничтожать российских оккупантов, а россиян - одуматься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Опомнитесь. Отведите войска". Блохин резко обратился к россиянам и белорусам

"24.02.2022 жизнь изменилась навсегда. Шок, страх, апатия - эти чувства испытали все мои близкие. Что будет? Как быть? Что делать? Каждый из нас задал себе эти вопросы. Как мгновение для одних, как год для других прошла неделя войны. Войны за свою честь и свободу! Я думаю, каждый сделал свой выбор. Моя семья сделала его еще в 2014 году, когда эти га*доны отжали Крым. Страна 404 сорвалась с цепи. Время дать им п*зды. Российский корабль", иди на*уй!" - написал Головко в своем Instagram.

"Я играл в России за ярославский "Шинник". Знаю многих футболистов, у меня много друзей в России. Хочу обратиться к вам. Пацаны, почему вы засунули языки в ж*пу и молчите? У нас война, бомбят города, убивают мирных людей, женщин и детей. Не надоело ли вам быть терпилами и бояться своего Путина? Вы так всю жизнь и будете жить в страхе и без свободы?

Вы будете играть за кусок хлеба, потому что экономике вашей ж*па. Вы никогда в Европе больше не поиграете. А те футболисты, которые сейчас там играют, - их выгонят оттуда срачами с позором. Вы больше никогда не услышите гимн Лиги чемпионов и не почувствуете вкус международных матчей. У вас остался последний шанс сделать хотя бы что-то. Берите свои телефоны, пока они у вас есть, записывайте видео и призывайте народ выходить на улицы. Свергайте путинский режим. Это последний шанс изменить ваше руководство и обрести свободу. Если вы промолчите - вы соучастники убийц. Вам больше ни один украинец не пожмет руку. Действуйте, времени у вас больше нет", - заявил Дмитрулин.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

"Ждем в ЕС" и "Оккупанты, идите нах*й". Легионеры "Динамо" поддержали Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Страна 404 сорвалась с цепи" - обращение легенд "Динамо" 90-х». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 74065
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 59324
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
 2 Просмотров: 51889
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 45220
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 37609
Спорт
Не возьмут даже мыть туалеты в Европе: лучший теннисист РФ - о будущем россиян
Не возьмут даже мыть туалеты в Европе: лучший теннисист РФ - о будущем россиян Просмотров: 873
Отдаст деньги жертвам войны в Украине. Абрамович продает "Челси"
Отдаст деньги жертвам войны в Украине. Абрамович продает "Челси" Просмотров: 1377
"Украина и моя честь для меня важнее чемпионского титула". Усик не знает, когда вернется в ринг
"Украина и моя честь для меня важнее чемпионского титула". Усик не знает, когда вернется в ринг Просмотров: 792
"Опомнитесь. Отведите войска". Блохин резко обратился к россиянам и белорусам
"Опомнитесь. Отведите войска". Блохин резко обратился к россиянам и белорусам Просмотров: 972
Шевченко рассказал, как помогает Украине после вторжения РФ
Шевченко рассказал, как помогает Украине после вторжения РФ Просмотров: 630
Больше всего комментируют
12
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
4
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
Российские нацисты ударили по Киевской телебашне и Бабьем Яру
Голосов: 609
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть