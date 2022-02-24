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четверг, 24 февраля 2022 22:47

"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
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Сегодня, 25 февраля, проходят матчи Лиги Европы и Лиги конференций по футболу.

Поддержку Украине после вторжения России выразили многие европейские клубы и фанаты.

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Среди них "Барселона", "Наполи", "Буде-Глимт", "Динамо" Загреб, "Славия" Прага.

Подборка фотографий, как футбольные клубы и фанаты поддерживают Украину.

Фанаты норвежского клуба "Буде-Глимт"
Фото: Telegram
Фанаты загребского "Динамо"
Игроки "Барселоны" и "Наполи"
Футболисты "Славии" из Праги
Фанаты норвежского клуба "Буде-Глимт"

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

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Дата
24
февраля

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