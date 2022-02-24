"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину

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Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Подборка фотографий, как футбольные клубы и фанаты поддерживают Украину.

Поддержку Украине после вторжения России выразили многие европейские клубы и фанаты.

Сегодня, 25 февраля, проходят матчи Лиги Европы и Лиги конференций по футболу.

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